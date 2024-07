L’informazione è il motore di una nuova politica

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Julian Assange dopo 14 anni di detenzione cautelare, dei quali 5 in un carcere di massima sicurezza, è finalmente libero. Il suo crimine: aver fatto il lavoro di giornalista meglio di chiunque altro. A poco è valso che anche l’Onu si fosse pronunciata sulla sua detenzione descrivendola come illegale: si è dovuti arrivare alla firma di un documento in cui lui stesso dichiarava di accettare che la pena scontata fosse lecita con la minaccia di rimanere in prigione per sempre. La storia di Assange tuttavia non è una storia solo di giustizia al contrario. La sua creatura, Wikileaks, ha scosso dal profondo gli equilibri politici mondiali interpretando latecnologia digitale per fare informazione in un nuovo modo. Il fondatore di WikiLeaks ha spesso sottolineato il potere della verità di condizionare il corso degli eventi a livello globale.