Le sfide dell’innovazione È nata la società C Next Piceno | sarà operativa all’ex Carbon

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’innovazione ora fa rima con Ascoli. Oltre allo Smau Marche, con focus sulle start up più all’avanguardia, ora nasce C., la nuova base territoriale del sistema nazionale guidato dalla capogruppo C.. Nella sede centrale a Como ha preso infatti vita il primo polo per il centro Italia, quello del. Il sistema prevede che i poli territoriali siano delleBenefit le cui quote siano per la maggioranza di C.., a garanzia dell’interpretazione del progetto nazionale, ma con una forte partecipazione di soggetti locali, affinché l’iniziativa sia radicata e sentita dal territorio. Quindi, la compagine sociale per ilè costituita al S.p.A., 52,63% da C.insieme al 15,04% per Confindustria Ascoli, al 15,04% dalla Fondazione di partecipazione sviluppo per la comunità Ets, al 12,03% da Ance Ascoli, al 3,01% dalla Fondazione Ottavio Sgariglia dal Monte, con l’1,5% c’è Confindustria servizi e per finire con lo 0,75% la Cna Ascoli, attraverso la sua azienda speciale Sistema S.