La passione turca in streaming

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il film Lainlegale completo è disponibile in italiano su Infinity+. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG). INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Infinity+ Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by FilmamoRegia: Vicente ArandaGenere: drammaticoAnno: 1994Paese di produzione: SpagnaAttori: Ana Belen, Georges Corraface, Ramon Madaula, Silvya Munt, Helio Pedregal, Blanca Apilanez, Francis Lorenzo, Loles Leon.Durata: 112 minutiDistribuzione: Columbia Tristar Laracconta la storia di Desideria, una donna che condivide una vita agiata con suo marito, a Madrid.