Kate Winslet | È difficile fare film essendo donna ed è difficile fare film sulle donne

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L'attrice Premio Oscar ha parlato delle difficoltà dellenel lavorare in un certo modo a Hollywoodè stata premiata in occasione dell'anteprima europea del suoLee al Festival Internazionale del Cinema di Monaco e qui ha raccontato alla folla gremita le difficoltà di recitare e produrre ilsulla fotografa di guerra Lee Miller. Salendo sul palco per accettare il premio CineMerit del Festival, laha poi rivelato che l'uscita di Lee è stata rimandata. "Abbiamo scelto di ritardare l'uscita di Lee a causa dello sciopero e perché volevo poter parlare del vero e proprio lavoro d'amore che è stato per me e per la mia partner di produzioneSolomon