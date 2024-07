Ita-Lufthansa Troncone | bene ok Ue forte sinergia con Fiumicino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (askanews) – “Esprimiamo grande soddisfazione per il via libera della Commissione Europea in vista del closing dell’operazione traed Ita Airways che, in linea con la visione del Governo italiano e nell’interesse del Paese, consentirà di valorizzare asset strategici fondamentali in una logica di sistema. Ciò avverrà incon lo scalo della capitale, negli ultimi anni confermato migliore d’Europa. Romaè a prova di futuro, e sarà sempre più competitivo nello scacchiere europeo, grazie al posizionamento strategico nel Mediterraneo e facendo piena leva sull’integrazione con l’alta velocità”. Lo ha dichiarato l’ad di Aeroporti di Roma, Marcoche, questa mattina, ha incontrato, all’aeroporto diil ceo di, Carsten Spohr.