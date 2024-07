Infopoint per i turisti attivo in municipio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) E’ di nuovo, anche per quest’anno, il punto di informazioniche del Comune di Aulla, sito negli uffici del. Come ogni stagione il servizio, fondamentale in una località così centrale, ha l’obiettivo di andare incontro ai bisogni deipronto a fornire tutte le informazioni necessarie a scoprire e a conoscere il territorio. Il point è seguito da personale messo a disposizione dalla Pro Loco “Viviamo Albiano”, ed è specializzato nella materiaco-ricettiva. Chiara Pastine, conosce 4 lingue e il territorio della Lunigiana. "Abbiamo dato il via alla stagione con la professionalità di Chiara Pastine, che conosce quattro lingue, la materiaca e il territorio della Lunigiana. – commenta il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Aulla Roberto Cipriani – Un’importante risorsa per dare un servizio di qualità aiche passano dal nostro punto informazioni.