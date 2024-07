Il Gelso Sport tornerà alla comunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Il mio desiderio è portare uno stile di politica bello, che non insulti nessuno e che ascolti le minoranze". Così Francesco Grassi, 39enne gestore dell’azienda edile di famiglia,sua prima esperienza da vicesindaco. Si aspettava un risultato così importante di Giorgetti e del centrodestra? "Non era facile da immaginare ma personalmente ero abbastanza ottimista. Tuttavia, la scesa in campo di Giovanardi, che aveva un bacino elettorale nel centrodestra, non ci dava certezze. Credo però che in questi anni abbiamo lavorato con serietà". Era nei suoi piani diventare vicesindaco? "No, assolutamente. In questa campagna elettorale mi sono buttato a capofitto per aiutare Giorgetti. Dal seguire la stampa, i social, al partecipare agli eventi della coalizione.