I campioni della sabbia Qui il grande beach soccer

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Laarena del Centro Coni di Tirrenia per riscattare la figuraccia azzurra in Germania. I nostridel calcio sullaeuropei e vicedel mondo in carica, saranno protagonisti dell’Internationalil torneo internazionale che si svolgerà da oggi al 7 luglio al centro di preparazione olimpica (ingresso gratuito passando dal Vione Vannini) e durante il quale gli azzurri cercheranno di staccare il pass per le fasi finali in programma ad Alghero. La manifestazione è anche unvolano per il cosiddetto turismo sportivo con circa 400 persone delle delegazioni estere ospiti delle strutture ricettive del litorale pisano da giorni. A Tirrenia si disputano le qualificazioni alla fase finale del campionato europeo di(la Superfinal si giocherà dal 10 al 15 settembre ad Alghero) e coinvolgeranno 8 nazionaliDivision A: l’Italia dovrà affrontare Estonia (oggi alle 19), Repubblica Ceca (domani alle 15, diretta Tv su RaiSport) e Danimarca (venerdi alle 18, diretta Tv su RaiSport) , mentre nell’altro girone si sfideranno Svizzera, Francia, Lituania e Romania.