Gli eventi climatici estremi in Europa non dipendono dal cloud seeding in California

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nelle ultime settimane sono circolati su TikTok gli screenshot di un articolo de Il Messaggero e diversi video di un servizio del TG5 secondo i quali un «bombardamento delle nuvole in» avrebbe avuto un effetto dannoso per il clima in. Nel servizio del TG5, infatti, viene detto che in«per far piovere si usa una tecnica speciale che avrebbe conseguenze sul clima in». Il contenuto della notizia è fuorviante in quanto privo del contesto necessario alla sua comprensione. Sia l’articolo de Il Messaggero sia il servizio del TG5, diffusi entrambi il 23 giugno 2024, mancano del contesto necessario alla comprensione della notizia. La «tecnica speciale» a cui fa riferimento il servizio del TG5 è il, ossia un metodo per alterare le precipitazioni inserendo nelle nuvole particelle chimiche che agiscono come nuclei di condensazione, stimolando così la formazione di pioggia o neve.