Emanuele Filiberto | Lasciate in pace mio padre Ho diritto a seppellirlo come dico io?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) «Hoa seppellire mionel modo che ritengo più idoneo?». In un’intervista rilasciata oggi a La Stampadi Savoia, principe di Piemonte e Venezia, si arrabbia per tutta l’attenzione sulla tomba delVittorio. «Mi dovete spiegare perché quando si parla della nostra famiglia debba sempre essere tutta una polemica, tutto un mistero. Basta, abbiate pietà,inmio», sbotta. Poi spiega che la madre non è potuta venire perché «è in convalescenza dopo 5 settimane in ospedale». Mentre lui ha scelto il riserbo: «E non credo di essere costretto a dare troppe spiegazioni. Era una mia idea mettere la tomba sotto l’altare. Ma la sovrintendenza ha detto che non si poteva perché quello è un luogo di preghiera.