Due cantanti di Sanremo 2024 si sono fidanzati con due ragazze famose

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 luglio 2024) E se vi dicessi che Plant e JxN si? (Ed è subito: gif di Valeria Marini che dice ma chi?). I due, nonostante i loro nomi potrebbero non dirvi niente, li avete già visti nel recente passato dato chestati duedell’ultimo Festival didi Amadeus. Plant è un cantante del trio La Sad, mentre JxN è un cantante del gruppo BNKR44. I due, come da titolo, sirecentemente. Le loro compagne vantano su TikTok milioni di apprezzamenti e si chiamano Natalia Sofia Molteni e Cecilia Cantarano. Natalia Sofia ha circa mezzo milione di followers e online è famosa prevalentemente per i suoi balletti sui trend di TikTok. Single da un pezzo, ora sta con Plant dei La Sad ovvero quello con i capelli blu. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia-Sofia Molteni (@nataliasofiamolteni) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA SAD (@sadboytheo) IPlant e JxN siCecilia Cantarano è invece una content creator, una cantante, ed è famosa anche per i suoi video comici.