Domani a Casal di Principe consegna del premio nazionale don Diana

(Di mercoledì 3 luglio 2024)di. Verràtoildoncon le menzioni intitolate al sacerdote ucciso 30 anni fa dalla camorra. La cerimonia a casa Don, bene confiscato sede del Comitato che porta il nome del sacerdote martire, in occasione del «donday», perché il 4 luglio è il giorno in cui donavrebbe festeggiato il suo 66esimo compleanno. Annunciato il 21 marzo, primo giorno di primavera, ilquest’anno saràto a Savina Pilliu, che insieme alla sorella Maria Rosa, si è opposta, in Sicilia, “alle speculazioni edilizie di clan e imprenditori collusi che volevano portarle via la casa“. La loro è una storia di donne forti, coraggiose, una storia di resistenza e di dignità.anche a Renato Nitti, procuratore della Procura di Trani “per la sua dedizione al lavoro in opposizione alla corruzione e per la difesa dell’ambiente, sempre al servizio della comunità, sempre in ascolto, alla ricerca della verità, senza compromessi, coniugando giustizia e umanità“.