Dallo stretto di Gargamella alla Divina Commedia scritta da Garibaldi | tutti gli strafalcioni degli esami di maturità

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Come da tradizione, il portale skuola.net ha raccolto anche quest’anno glie le gaffestudenti in occasioneorali, spifferati in anonimato dalle persone presenti. La galleria horror è davvero molto ampia e non ha tralasciato alcuna materia: dletteratura all’arte finostoria egeografia. Errori dovuti in molti casitensione e all’assonanza tra parole, in grado comunque di strappare un sorriso anche ai protagonisti di queste incredibili gaffe. Gli errori in storia Una delle materie più martorizzate è la storia, dove gli studenti hanno anticipato o posticipato gli eventi anche di diversi anni. La Marcia su Roma ad esempio non si è svolta il 28 ottobre ma il 28 giugno 1922 secondo un maturando.