Corriere dello Sport – Calciomercato diretta tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 2024-07-03 10:46:05 In tema di news ditiene banco in queste ore quanto riporta il: Giornata calda di, il mercato sta per entrare nel vivo, tantissime le operazioni pronte ad essere definite. Seguile in tempo reale con tutti gli aggiornamenti di, mercoledì 3 luglio, sul-Stadio. 10:02 Napoli, sprint per Spinazzola a sinistra Per il Napoli lo svincolato Leonardo Spinazzola rappresenta un’altra richiesta esplicita di Antonio Conte. I contatti sono continui, la sua condizione da svincolato facilita il tutto. Il biennale che gli offre il Napoli fa gola, più di una ricca esperienza in Arabia Saudita. 9:53 Juve-Thuram, trattativa in dirittura d’arrivo La Juve piazza la doppietta. Dopo Douglas Luiz, ecco Khéphren Thuram.