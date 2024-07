Chi è Laura la fidanzata di Max Angioni? Curiosità sulla vita privata del comico

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Max, notoitaliano, è diventato celebre grazie alle sue apparizioni in programmi come Italia’s Got Talent, Zelig e LOL – Chi ride è fuori. Originario di Como, ha coltivato la sua passione per la recitazione fin da giovane, studiando presso l’Accademia deldi Milano. Dopo anni di teatro e spettacoli stand-up, il suo grande successo è arrivato nel 2021 con Italia’s Got Talent. Oggi, oltre alla sua carriera artistica, Maxè conosciuto anche per la sua riservata, in particolare la sua relazione con la. Chi èdi Max, ladi Max, è una figura avvolta nel mistero. Max ha sempre mantenuto un alto grado di riservatezzasuapersonale, rivelando solo di recente il nome della sua compagna.