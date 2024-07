Cambio vita mi trasferisco in Arabia Saudita Stefano Pioli riparte dall’Al-Ittihad | l’ex Milan allenerà Benzema e Kanté

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Addio Italia, me ne vado in“. Ilè ormai un ricordo,è già pronto a rimettersi in gioco. Per la prima volta all’estero.allenatore rossonero, infatti, è il prescelto per sedere sulla panchina dell’Al-, squadra della Saudi Pro League. Esattamente lo stesso campionato in cui giocano Cristiano Ronaldo, Neymar e tanti altri. E le superstar al suo nuovo club di certo non mancano:, tra gli altri, Ngoloe Karim. Tutta questione di poche ore: il clubha deciso di esonerare Marcelo Gallardo – dopo il quinto posto in campionato – trovando inil profilo più adatto per il nuovo incarico. Trattativa avanzata e in fase di chiusura: la giornata di mercoledì, 4 luglio, potrebbe essere quella decisiva.