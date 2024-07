Baseball | le convocazioni dell’Italia per l’Haarlem Week

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Per l’Italia delil dado è tratto. Il coordinatore per lo sviluppo tecnico Gianguido Poma, insieme al suo staff, ha infatti reso note leper2024, che si giocherà nella località olandese dal 12 al 19 luglio. Sono 24 gli atleti selezionati, che si ritroveranno a Reggio Emilia il prossimo 9 luglio per preparare l‘evento – giunto alla sua 32esima edizione – prima di volare alla volta dei Paesi Bassi. Nel gruppo vi sono tanti atleti esperti del Campionato Italiano e 10 ragazzi nati oltre l’anno 2000, che fanno parte del programma di sviluppo verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, quando iltornerà a far parte dell’agenda dei Giochi. Saranno ben 12 i lanciatori, ovvero il 50% dei convocati, con loro vi saranno: 3 i ricevitori, con un eventuale backup, 6 interni e 3 esterni.