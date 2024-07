WWE | Chad Gable omaggia Dijak a Raw e lui ricambia sui social

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono passati giorni, ma la notizia del mancato rinnovo di contratto fra la WWE efa ancora decisamente discutere. Il parere sembra quasi unanime, a perderci è la WWE colpevole di non essere stata capace di gestire al meglio un personaggio come. Intanto adesso il wrestler è libero di accasarsi in una nuova compagnia in cerca di fortuna. Get Ready to Feast Your Eyes Non solo la maggior parte dei fan ma anche diversi colleghi ci sono rimasti male della situazione. Infattinon era molto apprezzato solo come superstar ma anche come persona nel backstage WWE. A dimostrazione di questo, i più attenti, si saranno sicuramente accorti che durante il suo promo con Jey Uso,ha esordito nelle battute iniziali con un frase che è un riferimento puro proprio aovvero “Get Ready to Feast Your Eyes” tipica catchphrase proprio diche riprende il nome della finisher di quest’ultimo.