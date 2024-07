Women Uisp maglia tricolore per Valentina Zini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Laconquistata con merica daa Massa Carrara e i podi ottenuti da Alessia Orsi,Flavio Mattia Richeldi e Armin Caselli: sono queste le perle collezionate dal ciclismo modenese nella prima domenica di gare a luglio. A Massa Carrara, nella prova unica valida per l’assegnazione del campionato italiano su strada, è quindi salita sul gradino più alto del podio assoluto (e ovviamente anche di categoria W1) l’atleta, che in gara ha dominato l’agguerrito lotto di concorrenti tra le quali spiccava la fioranese Erika Gianni, terminata in gruppo tra le W2. A Casella (in provincia di Genova) si è invece svolto il campionato italiano juniores, con il migliore dei modenesi ottenuto da Luca Spezzani, che ha concluso la gara al 65° posto, precedendo i conterranei Manuel Mutolo e Matteo Paltrinieri, che componevano la pattuglia gialloblù completando l’impegnativa prova