VIDEO Cangiano FdI | Partito in forte crescita Cirielli il candidato ideale per la Regione Campania

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCala il sipario sul BCT, il Festival di Cinema e Televisione che si è tenuto a Benevento ed ha visto protagonisti nelle piazze della città sannita numerosi personaggi dello spettacolo ed ospiti internazionali. Nell’ultima serata a salire sul palco per ricevere il premio di “Migliore Attrice non protagonista” Denny Mendez, la Miss Italia 1996 è giunta nel sannio con il suo compagno Gimmi, deputato casertano di Fratelli d’Italia: “Uno straordinario festival nazionale del Cinema e della Televisione, faccio il complimenti agli organizzatori che hanno realizzato un evento importante con qualità e professionalità.” – le parole dell’onorevole meloniano prima di soffermarsi su un approfondimento particolare per quanto riguarda i risultati delinalle scorse Elezioni Europee e le prospettive future in vista delle prossime Elezioni Regionali.