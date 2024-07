Trombe d' aria e temporali il maltempo si sposta al Centro Sud il Nord respira

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 2 luglio 2024) AGI - Migliora il meteo alma ilsial-Sud, dove la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla in varie zone di nove regioni pere vento forte. Si tratta di Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basificata e Calabria. Una tromba d'si è abbattuta a Corigliano Rossano creando alcuni disagi. Il forte vento ha causato il crollo di un albero di ulivo che si è schiantato su un'automobile in sosta. A Napoli chiusi i parchi, il pontiledi Bagnoli e divieto di accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Migliora la situazione in Valle d'Aosta Situazione in miglioramento a Cogne, in Valle d'Aosta, dove per oggi è prevista l'evacuazione di altre 300 persone dopo le 853 elitrasportate a valle ieri.