Superbike Toprak Razgatlioglu nel 2024 come Valentino Rossi in MotoGP nel 2004? Quando l’uomo fa la differenza sulla moto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Tra le uniche due gare dipreviste tra metà giugno e inizio agosto, viene spontaneo lanciare una riflecazione, crasi tra riflessione e provocazione. Il weekend del 14-16 giugno, durante il quale si sarebbe dovuto correre in Kazakistan, è stato caratterizzato dalla tripletta dia Misano in. Il turco ha vinto sia Gara-I che Gara-II, primeggiando anche nella Superpole race incastonata nel mezzo. Si tratta di un conseguimento rimarchevole, soprattutto perché giunto in sella alla Bmw. Molti, per non dire tutti, avevano storto il naso nel momento in cui l’anatolico aveva effettuato la scelta di legarsi alla Casa tedesca e di restare nel Mondiale dedicato alle derivate di serie. C’è chi aveva definito questa mossa un “suicidio agonistico”.