Stop alle mascherine obbligatorie in ospedale | le nuove regole dal 1 luglio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 luglio 2024) Il 30 giugno è scaduta la proroga dettata dall’ordinanza del ministero della Salute per l’obbligo dellenegli ospedali e nelle strutture che ospitano pazienti fragili. Si è scelto di non dare seguito a tale imposizione, lasciando libera decisione (e totale responsabilità) ai direttori sanitari. AddioPer quanto appaia oggi come un argomento quasi anacronistico, il sistema sanitario fa ancora i conti con il Covid e le sue conseguenze. Il fatto che oggi rappresenti uno spauracchio quasi esclusivamente per i soggetti fragili lo pone meno in vista rispetto ad altri temi. Ciò non vuol dire, però, che i pericoli siano passati del tutto. La necessità di normalità, però, ha spinto il governo di Giorgia Meloni a compiere un passo importante.