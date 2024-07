stillpani | il 5 luglio opening act RDS Summer Tour a Barletta

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

Dal 19 aprile 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming "Panic Room" (Kimura), il primo album di Etrusko che aprirà l'RDS Summer Festival in occasione della tappa di venerdì 5 luglio dell'RDS Summer Festival in occasione del contest "Il palco è tuo" prima dell'esibizione dei grandi nomi del panorama musicale italiano come Achille Lauro, Fedez, Elodie, Emis Killa, Sophie and the Giants, Cioffi e Bnkr44. Il cantautore aqulano, accompagnato dal producer e chitarrista Etrusko, presenterà live "Catene", il singolo estratto dal suo album d'esordio "Panic Room" uscito ad aprile 2024 per Kimura, e una cover di "Rimmel", il celebre brano di Francesco De Gregori. Commenta l'artista a proposito del live: "Ringrazio enormemente chi mi è stato sempre vicino, la mia etichetta e chi, salirà sul palco con me, RDS per la grandissima opportunità e la possibilità di poter portare la mia musica su un palco così prestigioso può solo che riempirmi di orgoglio.