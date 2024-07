Stati Uniti fuori dalla Copa America | Pulisic invita l’arbitro a festeggiare con gli uruguaiani

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024) Questa notte, con una sconfitta per 1-0 contro l’Uruguay, glisonoeliminatinella fase a gironi. Ricordiamo che il torneo si sta svolgendo proprio nel Paese a stelle e strisce. In gol al 66esimo il terzino del Napoli Mathias Olivera. REÇU 3 SUR 3 ! L’Uruguay s’est imposé 1-0 face aux USA. Un but de Mathias Olivera. Avec cette victoire, la bande à Bielsa assure sa première place au classement. pic.twitter.com/r29WX73x6T — Bielsa France (@BielsaFrance) July 2, 2024 Un arbitraggio discutibile manda a casa gliDubbia la posizione del gol di Olivera, ma in generale un arbitraggio discutibile durante il match. Il Guardian riporta: Olivera sembrava essere ingioco sul colpo di testa iniziale di Araujo (respinto poi dal portiere), ma il gol è stato confermato dopo la revisione al Var.