Sei settimane fa la diagnosi di tre tumori cerebrali | il post del nuotatore Archie Goodburn

(Di martedì 2 luglio 2024), 23 anni, campione di nuoto scozzese, ha parlato sui social della suadi 3rari e inoperabili, che ha ricevuto a fine maggio. Ilscozzese ha raccontato la sua esperienza con unsu Instagram, spiegando che a fine maggio ha ricevuto ladi 3 forme di tumore cerebrale rare e inoperabili, chiamate oligodendrogliomi. “Seifa la mia vita ha subito un drastico cambiamento”, ha iniziatonelcondiviso, spiegando che i segnali d’allarme avevano iniziato a manifestarsi a partire da dicembre 2023, quando dopo gli allenamenti di nuoto era afflitto da mal di testa lancinanti che non aveva mai avuto prima, e da torpori e convulsioni. Nonostante il doloreha continuato ad allenarsi duramente per le qualificazioni, mancate per un soffio, alle Olimpiadi di Parigi 2024.