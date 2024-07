Ranking ATP basta una vittoria a Darderi per sorpassare Arnaldi Sonego di nuovo alle porte della top50

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Quattro vittorie ed una sconfitta. Bilancio decisamente positivo nel complesso per il settore maschile italiano al termineprima giornata di main draw nel torneo di Wimbledon 2024, in attesa di completare quest’oggi il quadro del primo turno con gli incontriparte bassa del tabellone (saranno impegnati altri cinque azzurri). Per quanto riguarda ilATP, si è subito accesa la lotta a distanza per il ruolo di n.3 d’Italiaspdi Jannik Sinner (1°) e Lorenzo Musetti (virtualmente 25°, ma con buon margine sugli inseguitori). Una bagarre che si è aperta con la notiziaprematura eliminazione di Matteo, rimontato dall’americano Frances Tiafoe dopo aver vinto i primi due set. Il ligure, numero 35 al mondo, resta dunque fermo a quota 1220 punti e diventa un “bersaglio facile” almeno per Luciano