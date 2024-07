Premi-rimborsi prorogati fino a settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Grande successo per il progetto ’Bicipolitania’ promosso dal Comune di Forlì, che tra le iniziative propone uno-rimborso per chi utilizza la bicicletta nel tragitto casa-lavoro. Dal momento del lancio, lo scorso aprile, al 20 giugno 2024, il progetto ha raccolto 950 partecipanti, numero che ha indotto il Comune a prorogare l’iniziativaal 30. L’incentivo previsto è di 20 centesimi di euro a chilometro percorso da casa al posto di lavoro e viceversa, con un tetto massimo di 50 euro al mese e un totale riconoscibile pari a 250 euro a persona. Il tragitto verrà calcolato da un’apposita applicazione, con un minimo giornaliero di 1,5 kilometri, valido solamente usando la propria bicicletta. Con più di 500mila kilometri pedalati in tre mesira, i forlivesi hanno risposto presenti al progetto e quasi trecento partecipanti hanno raggiunto il massimo erogabile.