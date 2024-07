Meteo martedì si avvicina uno stop all’estate

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 luglio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Il fronte che in giornata interesserà il Nord e parte del Centro raggiungerà le regioni meridionali, con l’arrivo di piogge e temporali e un ridimensionamento delle temperature, sospinto da correnti settentrionali in intensificazione. Al suo seguito un nuovo impulso proveniente dal Nord Atlantico si ripresenterà sul Nord Italiasera e nel corso di mercoledì darà luogo ad una recrudescenza dell’instabilità anche su parte delle regioni centro-meridionali, con altri temporali. A partire da giovedì, invece, l’anticiclone delle Azzorre inizierà ad estendersi verso il Mediterraneo centrale, ripristinando condizioni più stabili con venti in attenuazione e temperature in ripresa. Ecco nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi giorni:MARTEDI’.