LIVE Nardi-Etcheverry Wimbledon 2024 in DIRETTA | si comincia con l’argentino al servizio

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-LESTIENNE DALLE 12.00 PRIMO SET 12:05 In corso il riscaldamento prepartita, tra poco più di tre minuti via al match conal. 12:02 Accolti dall’applauso del pubblico del Campo 4 entrano in campo i due protagonisti dell’incontro. 11:57 Ancora pochi minuti ci separano all’ingresso in campo di Lucae Tomas Martin. 11:52 Nella breve parentesi su erba che porta al terzo Slam stagionale il marchigiano ha ottenuto una sola vittoria superando il belga Goffin all’esordio in quel di ‘s-Hertogenbosch. Nessun successo invece per il sudamericano. 11:47 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra i due, con il vincente del match che sfiderà al secondo turno uno tra il brasiliano Thiago Monteiro e l’australiano Alexey Popyrin.