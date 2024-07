L’Accademia Bernardi punta sulla formazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) L’anno sportivo è giunto al termine ed anche nella scherma si analizzano i risultati dell’anno appena terminato. Si, perché le olimpiadi sono alle porte e, come sempre, nella scherma ci attendiamo grandi risultati grazie alle nostre squadre maschili e femminili sia di fioretto che di spada.Ferrara, con i suoi oltre 50 iscritti, oltre la metà giovani ed under 14, con svariati successi in campo assoluto e giovanile, a livello italiano, si appresta ad accogliere nuovi iscritti motivati e guidati dai successi delle prossime olimpiadi. Ma è proprio per questo motivo che il fulcro della attività si basa sui maestri e tecnici federali: a Ferrara non è mai cresciuto fino ad oggi un tecnico federale nazionale all’interno della società estense.