La cagnolina Bruna all’altare la giornalista tv si è sposata | piccola di casa in prima fila

(Di martedì 2 luglio 2024) Stagione di matrimoni vip, anche la nota conduttrice. A differenza delle altre, però, si è presentatacon una sorpresa che ha attirato gli sguardi di tutti. Il matrimonio è andato in scena la scorsa settimana, proprio nelle ore in cui anche una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo, quella formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, si era detta sì. Un sì sul quale all’inizio, quando la coppia si era conosciuta all’interno del GF, erano in pochi a scommettere. >>“Lei e il marito”. Orrore dopo le nozze della figlia di Milly Carlucci, Angelica costretta a parlare. Cosa è successo E invece, passo dopo passo, la coppia si è costruita la sua felicità: lui spegnendo le voci di chi lo assicurava che avrebbe fatto un buco nell’acqua.