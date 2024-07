La blonde dysmorphia esiste davvero?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) La “paura di non essere abbastanza bionda”? Su Tik Tok nasce un nuovo termine, la. Che, detto così, sembra un concetto infantile. Ma in realtà la dismorfofobia, nel mondo del beauty e della moda, è un concetto reale e purtroppo non ancora sradicato a sufficienza. Il “disturbo da dismorfismo corporeo” è un disturbo somaforme, ovvero riguardante l’aspetto fisico. In particolare, si lamentano difetti immaginari o, senti, si esaspera la loro presenza fino a renderla una vera e propria ossessione. Un tempo era il naso (lo è ancora, in certi versi), poi il fisico tutto, la pancia, i fianchi. E con la somministrazione costante di corpi e trattamenti beauty, non è difficile trasferire questo aspetto anche in elementi come il “non sentirsi abbastanza bionde”.