Juventus | Locatelli sul mercato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 luglio 2024)sul, la cessione diper arrivare a Koopmeiners: la verità sul Marsiglia e la posizione del giocatore. Kean è stata la prima cessione importante, ora laragiona su un altro addio che possa portare una ottima liquidità in cassa. Tutti gli indizi portano a: il centrocampista nativo di Lecco rischia di vedere poco il campo con gli arrivi di Thuram e Douglas Luiz. Vendere ma non svendere, laperpretende comunque una cifra importante e non ha intenzione di valutare formule di cessione intermedie come quella del prestito. Calcio.com e Terzotemponapoli.com aggiornano la situazione del giocatore ex Sassuolo LA VERITÀ SUL MARSIGLIA – Nelle ultime ore il nome diè stato accostato con forza al Marsiglia dove potrebbe ritrovare De Zerbi, ovvero l’allenatore che più di tutti lo ha valorizzato in carriera ai tempi del Sassuolo.