Gli USA perdono alleati | l’Arabia Saudita scarica il dollaro

(Di martedì 2 luglio 2024) L’influenza USA perde colpi, ed i segnali di questo declino sono da tempo sotto gli occhi di tutti. L’assetto globale sta cambiando rapidamente, e a subirne le conseguenze è soprattutto Washington, che per la prima volta si trova a dover fare i conti con un sistema sempre più a tendenza multipolare. E che dunque mette in serio pericolo il sistema-centrico made in USA. Da cui dipendono le sorti dell’egemonia americana.ha deciso recentemente infatti di terminare l’accordo a lungo termine, firmato l’8 giugno 1974, che impegnava il Paese a vendere il proprio petrolio in dollari americani, in cambio dell’impegno statunitense a garantire la sicurezza dell’alleato nello scacchiere mediorientale. Una notizia che riflette perfettamente la crisi profonda e globale in atto, dell’egemonia USA.