Ginnastica Ecco le campionesse di domani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Cosa si fa a 12 anni? Si prepara lo zaino della scuola media, si gioca e si scherza con gli amici, si cresce, ci si diverte e si sogna. Si sogna in grande, perché è così che deve essere, alle porte dell’adolescenza, come per tutta la vita. Ma a 12 anni i sogni possono anche già cominciare a realizzarsi. Non per caso, con merito. E’ quello che è accaduto lo scorso fine settimana alla Fiera di Rimini, dove si sono svolte le prove individuali nazionali delle categorie giovanili diartistica e che hanno premiato il talento e l’impegno di diverse atlete della ‘Renato Serra’, società sportiva cesenate in questi anni costantemente sotto i riflettori per gli importantissimi risultati raggiunti dalla prima squadra, ormai stabilmente in serie A1 e nello specifico reduce da un’ottima annata conclusa con la partecipazione alle Final Six che assegnano lo scudetto e farcita da prestigiosi riconoscimenti - anche internazionali- conseguiti dalle sue punte di diamante.