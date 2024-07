Flop nazionale la certezza di Italo Cucci | Un ammutinamento mai visto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Quello agli Europei 2024 “è stato quasi unverso tutto e verso tutti. Non ho maiuna squadra azzurra giocare, anzi non giocare, in quel modo”. Parola di, classe 1939, storico direttore del Guerin Sportivo e del Corriere dello Sport – Stadio. Una specie di scatola nera dei ricordi azzurri, specie quelli negativi, dato il periodo. L’intervista fiume con Libero e le speranze cui aggrapparsi.Leggi anche: Azzurri, dopo la vergogna arriva il crollo sul mercato: milioni e milioni in meno L’almanacco delle disgrazie calcistiche dellaPerla prima disfatta ha un’assonanza con quella attuale, dato l’avversario. È quella dei «mondiali del 1950. Ero ancora un bambino e mi raccontarono che quel doloroso ko arrivò in modo comico.