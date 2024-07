Export di armi la Germania va verso un nuovo record | già 748 miliardi nella prima metà del 2024 +30% dal 2023 E il 65% è andato a Kiev

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Da quando nel 2022 ha cancellato il divieto di esportarePaesi in guerra, lasi avvia a infrangere undel, per l’esattezza dal 1° gennaio al 18 giugno, Berlino ha esportato beni militari per 7,48, con un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo del: e il 65% di questo materiale, per un valore di 4,88, èall’Ucraina per essere utilizzato nel conflitto contro la Russia. È quanto emerge dalla risposta del ministero delle Finanze a un’interrogazione della deputata Sevim Da?delen, esponente del partito fondato dall’ex Linke Sahra Wagenknecht. Subito dopo l’Ucraina,classifica dei Paesi beneficiari delletedesche vengono Arabia Saudita, Singapore, Qatar e India:il governo di Riad, in particolare, sono state autorizzate esportazioni per 132,48 milioni di euro.