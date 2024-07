Evacuate 22 famiglie tetto a rischio Un weekend di passione per la palazzina Lamaro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Massa, 2 luglio 2024 – Un banale controllo al soffitto ha fatto scattare l’allarme. Ad allertare l’amministratore di condominio, Antonio Cofrancesco, è stata Anna Usani, che di quella casa sta ancora pagando il mutuo, e che ora si troverà in mezzo a casa un rinforzo per scongiurare un crollo. Hanno vissuto unle 22del condominio, in viale Roma, lato Carrara. Ieri pomeriggio sono arrivati i vigili del fuoco per controllare meglio ile sentenziare il destino dei residenti. Laerano state fatte evacuare sabato pomeriggio, ieri sono partiti i lavori che porteranno, si spera, a una soluzione celere. Già da giovedì i legittimi proprietari potranno tornare alle loro abitazioni. Sotto la lente è finita anche la’gemella’, lato Carrara, ma sud.