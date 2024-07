Europei il presidente del Coni Malagò commenta il flop dell’Italia | Credevo di stare su Scherzi a parte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Processo in corso a Luciano Spalletti dopo la figuraccia rimediata dalla Nazionale italiana di calcio ai campionatiin corso di svolgimento in Germania. Dal coro delle critiche non si sottrae nemmeno ildel, Giovanni, che nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, ne ha sia per il tecnico toscano che per ildella Figc, Gabriele Gravina.Leggi anche: Cassano difende Spalletti: “Squadra scarsa, è un genio” Lo sfogo durissimo di“Davanti alla disfatta con la Svizzera ho pensato di essere in una puntata di ‘’. – si sfogasul Corriere – Mi è capitato di assistere a sconfitte, ovvio. In sport individuali può succedere che il tennista o il nuotatore di turno proprio nel giorno della gara, a causa di un problema fisico o mentale, abbia una pessima prestazione.