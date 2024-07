Euro 2024 Romania-Olanda 0-3 | Orange ai quarti grazie a Gakpo e Malen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Monaco di Baviera (Germania), 2 luglio– L’batte 2-0 lae strappa un pass per idi finale di. In quel di Monaco di Baviera, vincono e convincono gli “”, bravi a far sfogare lanel quarto d’ora di gara iniziale e a passare alla prima vera occasionealla rete di, assoluto mattatore della serata: l’attaccante esterno del Liverpool è partito sulla sinistra e, dopo aver disorientato un avversario, ha fatto partire un destro che si è insaccato sul primo palo. Trovato il gol, le cose si sono messe in discesa per l’che sul piano del gioco ha letteralmente dominato la scena anche nella ripresa, creando un’importante mole di palle gol – tra le quali anche un palo colpito con un colpo di testa da Van Dijk – e chiudendo i conti con la doppietta del neoentrato, a segno all’83’ (su assist proprio di) e al 93’.