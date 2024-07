Euro 2024 | la Turchia vola ai quarti Austria battuta 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Laaidi finale di. La nazionale di Vincenzo Montella batte l’2-1 grazie alla doppietta di Demiral su calcio d’angolo (1? e 59?). La formazione di Rangnick accorcia le distanze con Gregoritsch al 66? ma non riesce a portare il match ai supplementari. Decisiva l’incredibile parata di Gunok su Baumgartner al pochi secondi dallo scadere. Latorna aidi finale deglipei dopo 16 anni. L’ultima volta fu nel 2008 con la vittoria con la Croazia ai rigori e poi la sconfitta con la Germania, poidalla Spagna in finale, 3-2 in semifinale. Ora Guler e compagni affronteranno l’Olanda (6 luglio ore 21.00) per un posto in semifinale con una tra Inghilterra e Svizzera. DOVE VEDERE IN TV OLANDA-TABELLONE E RISULTATI AGGIORNATI LA CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA LA PARTITA4-2-3-1 per l’con Pentz tra i pali e Posch, Danso, Lienhart e Mwene davanti a lui.