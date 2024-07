Darderi-Choinski oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Lucianose la vedrà contro Jannel primo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Fin qui una stagione strabiliante da parte dell’azzurro classe ’02, che ha iniziato fuori dai primi 130 del ranking mondiale eè tra i primi 40 della classifica, con annessa qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Queste sono le sue prime esperienze sull’erba, ma ad Halle e Stoccarda ha dimostrato di poter adattarsi bene. Contro, giocatore sicuramente in grado di giocare su questi campi, ma di un livello inferiore rispetto al nostro, parte favorito. In palio per il vincitore c’è il vincente della sfida tra il transalpino Constant Lestienne e l’altro azzurro Lorenzo Musetti, venticinquesima testa di serie del torneo.