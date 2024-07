Corruzione al Comune di Caserta liberi dirigente e imprenditore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tribunale del Riesame di Napoli ha rimesso in libertà ildeldi, Franco Biondi, e l’Gioacchino Rivetti, arrestati e posti ai domiciliari il 13 giugno scorso dai carabinieri nell’ambito dell’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sul sistema dilegato agli appalti comunali. Nella circostanza furono arrestati anche l’assessore comunale ai lavori pubblici Massimiliano Marzo, ilcomunale Giovanni Natale e il dipendente comunale Porfidia, le cui posizioni saranno discusse oggi. I giudici partenopei hanno accolto il ricorso dei difensori di Biondi e Rivetti – gli avvocati Giuseppe Stellato per il primo, Luca Tornatora e Vittorio Giaquinto per l’– e annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Daniela Vecchiarelli.