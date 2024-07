Ciné N 13 il programma dell’evento dedicato all’industria cinematografica

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 2 luglio 2024)N. 13, ilpromosso da ANICA, ANEC, ACEC, MiC, Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione Al via la 13ª edizione di(qui il sito internet ufficiale), il grande eventopromosso da ANICA, in collaborazione con ANEC, con la partecipazione di ACEC, sostenuto dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, e prodotto da Cineventi, con unbusiness ricchissimo che si svolgerà dal 2 al 5 luglio all’interno del Palazzo dei Congressi di Riccione. Ad aprire i lavori di(ore 15.00, Sala Polissena) sarà il consueto appuntamento con il convegno a cura di Box Office, che porta immediatamente nel vivo di una discussione nevralgica per il cinema contemporaneo: Il pubblico in sala tra rivelazioni al box office, case history e scommesse per il futuro.