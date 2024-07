Caserta Napoletano FdI | paralisi attività comunali per difficoltà pagamenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 luglio 2024). A Palazzo Castropignano oggi in funzione solo tre macchine fotocopiatrici. Ladella macchina comunale, incontrollata dall’amministrazione Marino, è anche questo. Bloccate ledelle Commissioni consiliari, intralciate e in forte disagio ledegli uffici. Tutto ciò, apprendo, per il il blocco o il rallentamento delle procedure di pagamento delle forniture di materiali e servizi di manutenzione da parte dell’Ufficio Ragioneria. Chiedo l’intervento immediato del sindaco Marino per risolvere l’impasse. – Avvocato Pasquale, Consigliere Comunale FdI. .