Capi di polizia e gendarmeria il golpe di Macron | denuncia della Le Pen terremoto pre-voto

(Di martedì 2 luglio 2024) A pochi giorni dal decisivo secondo turno, Marine Le Pen hato un "colpo di stato amministrativo" da parte del campoista che, secondo lei, sta valutando di fare una ondata di nomine prima di una possibile coabitazione con il Rassemblement national, possibile vincitore del secondo turno delle legislative francesi di domenica prossima. In particolare la presidente del gruppo RN all'Assemblea, teme che il capo dello Stato scelga in tempi brevi il capo. "Corre voce che il presidenteRepubblica stia prendendo in considerazione la nomina domani, cioè 4 giorni prima del ballottaggio, del direttore generalenazionale, anche se resterà fino alla fine delle Olimpiadi, e il direttorenazionale", ha detto Le Pen a France Inter.