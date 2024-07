Canegrate 31enne arrestato con oltre mille dosi di cocaina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024)(Milano), 2 luglio 2024 – Intercettato dai militari, quando ha capito di essere finito nel mirino dei carabinieri, e dopo essersi sbarazzato di una busta gettata fuori dall’auto, ha provato ad allontanarsi con una serpentina tra le strette vie del paese, prima di essere comunque inseguito e fermato: nella busta gettata aveva qualche dose di, ma dalla perquisizione nell’abitazione dell’uomo sono saltati fuori anche altri 650 grammi di coca già divisa inpreconfezionate e denaro contante che hanno portato all’arresto per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto risale all’ultimo fine settimana: l’uomo, un cittadino albanese di 31 anni, stava percorrendo via per san Giorgio aquando i militari della Compagnia di Legnano si sono messi sulle sue tracce: accortosi di quanto stava accadendo, ilha provato a disfarsi della busta che aveva in auto.