Aurora Ramazzotti e quel pancino… sospetto!

(Di martedì 2 luglio 2024) Un ventre un po’ più tondo del solito fa sospettare che, figlia di Eros e Michelle Hunziker, sia in attesa del secondo bebè!è di nuovo incinta? Attenti osservatori fanno notare che la 27enne, in alcuni scatti, mostrerebbe delle curve sospette che fanno quindi intendere che una seconda cicogna abbia già spiccato il volo! Il 30 marzo 2023 la vita die del suo compagno Goffredo Cerza è stata allietata dalla nascita del loro primogenito, Cesare. Ora, una foto che mostra la 27enne al mare ha subito messo in “agitazione” il popolo del gossip visto che il bikini lascia intravedere il classico pancino. Una seconda cicogna ha quindi già spiccato il volo?pancino con doppio cuoricinoNon solo un ventre un pochino più gonfio del solito a destare la curiosità dei follower, dando il via alle illazioni di un secondo bebè in arrivo, anche il fatto che a corredo di un paio di foto in bianco e nero condivise da, lei abbia anche messo un doppio cuoricino.