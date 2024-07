Addio ai giganti verdi | Nuovi alberi subito alti? Si può solo in certi casi E il tram ripulirà l’aria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) di Antonio Passanese Professor Francesco Ferrini, per realizzare il ponte su cui transiterà ilper Bagno a Ripoli verranno abbattuti 35. Il Comune fa sapere che però ne verranno piantati di più e dunque il saldo sarà positivo. Ma le nuove piante, va da sè, non saranno ad alto fusto come le vecchie. "Il saldo sarà sicuramente positivo e saranno messi a dimorain grado di assicurare performance ambientali superiori a quelli attualmente presenti. Glipresenti, alcuni vetusti, avranno, con elevata probabilità, un’aspettativa di vita relativamente breve e glidi sostituzione avranno un potenziale maggiore per i servizi futuri man mano che crescono nel tempo. Ciò che è critico nella compensazione non è ciò che è stato prodotto, in termini di benefici, da un albero in passato, ma piuttosto ciò che sarà prodotto dagliattualmente presenti e da quelli di futuro impianto.